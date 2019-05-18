Pınarbaşı Mahallesi'nde Fener Alayı düzenlenecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Ergene'de fener alayı düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ergene'de büyük bir coşku içinde kutlanacak. Akşam saat 21.00'de ise Pınarbaşı mahallesinde Ergene Belediyesi tarafından Fener alayı yürüyüşü düzenlenecek.

11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ergene'de çeşitli etkinlikler altında büyük bir coşku içinde kutlanacak. Gündüz gerçekleşecek olan çelenk sunma töreni ve gösterilerin ardından saat 17.00'de İğneler'den Pınarbaşı Mahallesi'ne Atatürk koşusu düzenlenecek. Akşam ise Pınarbaşı Mahallesi'nde yine Ergene Belediyesi tarafından kurulacak olan Sevgi sofralarının ardından saat 21.00'de binlerce kişinin katılımıyla Fener alayı düzenlenecek.