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Piyano Günleri Gökhan Aybulus'u ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe 4.

Gülsin Onay Piyano Günleri, beşinci gecesinde Türkiye'nin önde gelen müzik akademisyenlerinden ve piyanistlerinden Gökhan Aybulus'u ağırladı.


Aybulus, Beethoven, Chopin, Liszt ve Rachmaninov'a ait eserleri seslendirdiği performansı ile ayakta alkışlandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserin ilk bölümünde Ludvig Van Beethoven'in Piyano Sonatı Op.14, Chopin'e ait Vals Op.34 No.2 ve Vals Op.64 No.2 isimli eserleri icra eden Aybulus, ikinci bölümde ise Franz Liszt'in Liebestraum No.3 ile Sergei Rachmaninov'a ait Morceaux de Fantaisie Op.3'ün Elegie, Prelude, Melodie, Polichinelle ve Serenade isimli bölümlerini seslendirdi.



Eşkinat sanatçıyı tebrik etti


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konseri izleyen çok sayıda Tekirdağlı sanatseverin ayakta alkışladığı Gökhan Aybulus'a konser sonunda çiçek takdim ederek başarılı performansı için kutladı.

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