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Piyasa değeri tam 5 milyon: Binlercesi ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen bin 611 adet akıllı cep telefonu ve binlerce malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen bin 611 adet akıllı cep telefonu ve binlerce malzeme ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malkara İlçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Tahmini piyasa değerinin 5 milyon olduğu tahmin edilen bin 611 adet akıllı cep telefonu, 960 adet şarj adaptörü, bin 80 adet şarj kablosu, 340 adet elektronik sigara ve 292 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.


Olaya ilişkin şüpheli 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılmak üzere yasal işlem başlatıldı.

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