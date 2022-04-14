Plankton patlaması başladı: Marmara Denizinin Tekirdağ kıyıları turuncuya büründü

Marmara Denizinin Tekirdağ'ın kıyıları her yıl bu mevsimlerde olduğu gibi yine turuncuya boyanmaya başladı.

Marmara Denizine kıyısı bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe sahili turuncu renge boyandı. Denizin turuncu renge boyanması kimi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, bazı vatandaşlar durumun normal olduğunu ifade etti. Her yıl bu aylarda denizde planktonların çoğalması nedeniyle turuncu rengin oluştuğu biliniyor. Aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda da yoğun şekilde turuncu renk meydana gelmişti.

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar, plankton patlamasının bu dönemde normal olduğunu ifade ederek, "Önceki senelerde de böyle olmuştu. Şimdi de turuncu olmaya başladı. İlerleyen günlerde daha çok artarak devam edecek. Ümit ederim ki daha fazla olmaz. Marmara zaten kirli onu sorarsanız. Biz bu görüntülere alıştık. Umarım çok olmaz." dedi.