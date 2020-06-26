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Planlı elektrik kesintilerine “YKS” ayarı

Trakya Elektrik Dağıtım A.

Ş. (TREDAŞ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında hafta sonu yapılacak planlı kesintileri erteledi.


TREDAŞ, korona virüs salgını riskinin azaltılması kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ÖSYM'nin düzenleyeceği YKS nedeniyle vatandaşların enerjiye kesintisiz ulaşması için Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de yapılacak planlı çalışmalarını ileri bir tarihe erteledi. Acil durum kapsamında meydana gelebilecek arıza ve enerji bağlantıları için yapılacak kesintiler haricindeki tüm planlı kesintiler iptal olurken, arıza onarım ve bakım çalışanları da herhangi bir olumsuzluğa karşı tam kadro sahada olacak.


Enerjinin güvenli ve sürekli iletilmesi için 7 gün 24 saat sahada olan TREDAŞ, Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde vatandaşlara çağrıda bulunurken, sınava girecek öğrencilere de başarılar diledi.

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