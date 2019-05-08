"Plastiği veriyoruz, doğayı alıyoruz" kampanyası

Tekirdağ Çevre Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ı ziyaret ederek, ‘Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla Çerkezköy'de plastikle bez torba almanın yolunu açacak ‘Plastiği Veriyoruz, Doğayı Alıyoruz' projesinin protokolünü imzaladı.

Çerkezköy ilçesinde ‘Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla plastikle bez torba almanın yolunu açacak ‘Plastiği Veriyoruz, Doğayı Alıyoruz' projesinin protokolünü imzalandı. Çerkezköy Kaymakamlığı'nda düzenlenen protokol imzalama törenine Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Merkezi Müdürleri hazır bulundu.

Plastik şişe karşılığında bez torba verilecek

Proje hakkında kısa bir konuşma yapan Çerkezköy İle Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, ‘Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla Çerkezköy'de proje başlattıklarını kaydetti. Projeyi ‘Plastiği Veriyoruz, Doğayı Alıyoruz” adıyla gerçekleştireceklerini kaydeden Gümüş, “Plastik şişeyi 1 buçuk litre ve üstü 7 tane veriyor. 5 litre üstü 5 tane plastik okula getirip bu bez çantalardan alıyor. İlk başta ilkokullarda başlatıyoruz. 12 bin öğrencimiz var. Zaten elimizde 4 bin bez çantamız var. Çevre bilincini temelde vermek istiyoruz. İki anlamda bilinç verelim; bir, bez çanta bilinci. İki, Plastiğin doğaya atılmaması. Nihai hedefimiz doğadan 25 plastiği geri çekmek. Bütün ilkokul müdürlükleri bu projeye dahil. Bez çantaları ise İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Merkezi'ndeki özel çocuklarımız yaptı. Her çantaya sonuna çantayı yapan kurumun logosu basıldı. Hayırlı olsun. Güzel, çevre dostu bir proje. Bu projeye hemen bugün başladık” şeklinde konuştu.

Plastik şişeler ekonomiye kazandırılacak

Projenin işleyişi ve plastiğin geri dönüşümü hakkında bilgiler veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tohumcu ise, “Okullarda toplanan pet şişelerin geri dönüşümünü sağlayacağız. Bu pet şişeler tekrar iplik yapılarak ekonomiye geri kazandırılabiliyor. Bunlardan polyester kumaşlar üretilebiliyor. Bu kumaşlar tekrar üniforma veya giysi olarak bize dönüyor. Belki pilot olarak ilk okullarda başlayacak ama biz bu çalışmanın orta okullara, liselere, üniversitelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlara da sıçramasını istiyoruz. Her kurumun yapabileceği çalışmalar vardır. Bu konuda Çerkezköy Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İlçe Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan bilgilendirmelerin ardından iş birliği protokolü imzalandı.