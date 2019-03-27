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Polis akü hırsızlarına savaş açtı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri akü hırsızlarına savaş açtı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri akü hırsızlarına savaş açtı. Akü hırsızlığı olayına karışan 2 kişi yakalanırken, 8 adet akü sahiplerine teslim edildi.


Çerkezköy ilçesinde Fevzipaşa ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde meydana gelen 4 farklı otodan akü hırsızlığı olayı ile ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların M.E. ve M.B. oldukları tespit edildi. Şüpheli şahıslar çaldıkları akülerle birlikte yakalanırken, bahse konu 8 adet akü sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.E. ve M.B. isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca ‘Adli Kontrol Şartı' ile serbest bırakıldı.

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