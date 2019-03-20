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Polis amirinden insanlık örneği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadın, yolda yürürken fenalaşarak, yere yığıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı bir kadın, yolda yürürken fenalaşarak, yere yığıldı. Olayı karakoldan görüp, yaşlı kadının yardımına koşan polis merkezi amiri, vatandaşlardan takdir topladı.


Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yokuş yukarı yürüyen yaşlı kadın, bir anda fenalaşarak, yere yığıldı. Yaşanan durumu 100 metre uzaklıktaki karakoldan fark eden polis merkezi amiri, yaşlı kadının yanına koştu. Polis amirinin duyarlı davranışı, çevrede toplanan vatandaşlardan da takdir topladı.


Bayıldığı öğrenilen yaşlı kadın, 112 ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalkarak, yoluna devam etti.

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