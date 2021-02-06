İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bileğilere göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. R.K. ve E.K. isimli şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 26 fişek uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edinildiği düşünülen 250 lira para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak R.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.