Polis ile öğrenci velileri toplantıda buluştu

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, okulda “Veli bilgilendirme toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, öğrenci velileri birçok konuda uyarıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ile Asayiş Şubesi görevlileri tarafından, sorumluluk bölgesinde bulunan vatandaşlara yönelik olarak Safiye Osman Çeliker İlkokulu toplantı salonunda Okul Müdürü, Rehber Öğretmen, Okul Aile Birliği Başkanı ve öğrenci velilerinin katılımıyla “Veli bilgilendirme toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, Toplum Destekli Polislik ve yürütülen hizmetler, 112 (ücretsiz) polis hattı, KADES uygulaması, telefon ile yapılan kontör dolandırıcılığı konularına itibar etmemeleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, seyyar satıcılar ve bohçacılar ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca öğrencilerin ve velilerin pandemi ile ilgili olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat etmeleri hatırlatıldı. Katılımcılara malvarlığına karşı işlenen suçlar, KADES ve dolandırıcılık konulu broşürler dağıtıldı.