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Polis memuru nöbet tutarken mide kanaması geçirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis memuru, nöbet tutarken geçirdiği mide kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis memuru, nöbet tutarken geçirdiği mide kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yiğit Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru 53 yaşındaki G.Ö., dün gündüz saatlerinde Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tuttuğu sırada rahatsızlandı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru G.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymanpaşa'ya sevk edildi.


Mide kanaması geçirdiği öğrenilen polis memurunun iyileştiği ve taburcu edileceği belirtildi.

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