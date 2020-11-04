Polis, psikolog ve veliler çocuklar için bir araya geldi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında velilere "Aile İçi İletişim" semineri verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen seminer, İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda düzenlendi. Seminere Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, Psikolog Müge Fırat, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Özdoğan, Cengiz Yener ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Maske, mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen seminer, Psikolog Müge Fırat'ın konuşması ve sunumlarıyla başladı. Psikolog Fırat, programa katılan öğrenci velilerinin çocukların evde ve dışarıdaki davranışları üzerinde doğru bir şekilde iletişim kurması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik daha sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Mehmet Özdoğan ve Cengiz Yener'in kısa film gösterileri ve sunumlarıyla devam etti. Polis memuru Mehmet Özdoğan ve Cengiz Yener, İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında çeşitli örnekler vererek, programa katılan velileri bilgilendirdi.

Süleymanapaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik'te seminerin amacı ve kapsamı hakkında velilere bilgi vererek, bu seminerlerin devam edeceğini dile getirdi. Seminere gelen veliler, merak ettikleri konuları sorarak, düşüncelerini dile getirdi.

Programa yoğun olarak kadınların katıldığı gözlendi.