İhlas Haber Ajansı

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Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi

Tekirdağ’da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.


Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde A.D. isimli vatandaşı gece yarısı darp edip telefonunu gasp eden M.K. ve B.D. isimli şahıslar, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 2 zanlı, Güven Timlerinin yaptıkları operasyonda evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada A.D'ye ait cep telefonu da bulundu. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi.

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