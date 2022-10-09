Polis şehir eşkıyalarına geçit vermedi

Tekirdağ'da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde A.D. isimli vatandaşı gece yarısı darp edip telefonunu gasp eden M.K. ve B.D. isimli şahıslar, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 2 zanlı, Güven Timlerinin yaptıkları operasyonda evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada A.D'ye ait cep telefonu da bulundu. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi.