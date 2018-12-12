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Polis torbacılara göz açtırmıyor

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri torbacı olarak tabir edilen ve gençleri zehirleyen sokak satıcıları ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor.


Uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen sokak satıcılarını tespit ederek takibe alan polis ekipleri şüphelileri bir bir gözaltına alıyor.


Son olarak bir şüpheliyi gözaltına alan Çorlu polisi satışa hazır halde 75 fişek eroin maddesi ele geçirdi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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