Polis torbacılara göz açtırmıyor

Uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen sokak satıcılarını tespit ederek takibe alan polis ekipleri şüphelileri bir bir gözaltına alıyor.

Son olarak bir şüpheliyi gözaltına alan Çorlu polisi satışa hazır halde 75 fişek eroin maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.