Polis uyuşturucuyu çoraplarda buldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisi operasyonunu fark eden uyuşturucu taciri elindeki çorabı atarak kayıplara karıştı. Başka bir adrese düzenlenen operasyonda da çoraba gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu'ya bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında tespit edilen H.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Çoraba gizlemiş

Aramada, çorabın içerisine gizlenmiş halde halde 16 fişek daralı 27.20 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 920 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan H.K. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Alışveriş halinde bulundular

Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların devamında, B.Z.'nin Kalealtı 2. Sokak üzerinde uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınması üzerine bahse konu yere operasyon düzenledi. Operasyonda, B.Z. ve D.K. isimli şahısların alışveriş halinde olduğu görülerek, polisi fark eden şahıslardan B.Z. elinde bulunan çorabı atarak kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca sonucu B.Z. kayıplara karışırken, şahıs ile alışveriş halindeki D.K. yakalandı. Şahsın üst aramasında, 10 adet reçeteye tabi haplar ele geçirildi. B.Z.'nin atmış olduğu çorap içerisinde 33 fişek halinde daralı 21 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan yaşı küçük D.K. kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan gerekli adli tahkikat için Çorlu Çocuk Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. Olay yerinden kaçan B.Z.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.