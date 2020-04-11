Polis ve zabıtadan anonslu uyardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların dışarıya çıkmaması için sık sık uyarı anonsları yaptı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm büyükşehirler ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların kurallara uyması ve evlerinden çıkmaması için sık sık devriye gezerek uyarı anonsu yaptı.