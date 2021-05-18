Polisi görünce silahı bırakıp kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis gören şüpheli şahıs belindeki silahı yere attıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın kaçtığı güzergahta yapılan aramalarda eroin ve bonzai bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahıs durdurulmak istenildiğinde, belindeki tabancayı yere atıp kaçtı. Şahsın kaçtığı yönde polis ekiplerince yapılan kontrollerde, 1 fişek eroin, 6 fişek bonzai, 1 adet siyah renkli 9 mm ruhsatsız tabanca, bu tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör ve bu şarjöre basılı vaziyette 1 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak firari E.Ö. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.