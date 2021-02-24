Polisin alkollü kazazede ile imtihanı

Tekirdağ'da alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptı. Araçtan yaralı çıkan sürücüyü açılan hava yastıkları kurtarırken, alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı'dan Büyükkarıştıran istikametine seyreden F.K.'nın sevk ve idaresindeki 39 TR 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi ve bir anlık dikkatsizliği neticesinde refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü F.K.'nın 180 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta ise büyük maddi hasar meydana geldi.

Polise ehliyetini ve kimliğini vermek istemeyen F.K., tedavi olmayı da istemeyerek, kendisinde hiçbir suç olmadığını savundu ve polise uzun süre direndi. Sokağa çıkma kısıtlamasında maskesiz ve alkollü şekilde araç kullanan sürücü, polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu ikna edilerek tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan alkollü sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, ehliyetine de el konuldu.