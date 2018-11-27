Polisin balıkçı avında 8 kişi tutuklandı

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı, Tekirdağ merkezli 5 ilde aralarında 3 sahil güvenlik personeli ve 1 özel güvenlik görevlisinin bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Tekirdağ polisi, haklarında av yasağı olan bölgede balık avlamak, yasak bölgede av yapabilmek için rüşvet vermek ve almak iddiaları üzerine gözaltı kararı verilen 27 kişiden 24'ünü gözaltına aldı.

8'i tutuklandı

Gözaltına alınan şahıslardan 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi ise adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 3'ü sahil güvenlik personeli olmak üzere toplamda 8 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 kişinin ise işlemleri devam ediyor.