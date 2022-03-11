İhlas Haber Ajansı

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan arabada polis çakarı ve kesici aletler bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonunda hastane yolunda durduruldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonunda hastane yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada polis çakarı ve kesici aletler ele geçirildi.


Keşan'dan Malkara'ya gelen bir otomobil için ihbar alan polis ekipleri ilçe girişinde uygulama noktası oluşturdu. Polisi gören araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre kovalamacanın ardından hastane yolunda otomobilin önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen üç kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Bir kişinin kasten adam yaralamaktan dolayı aranması olduğu öğrenilirken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.


Araçta arama yapan ekipler, polis çakarı ve kesici aletler buldular. Araç, detaylı aranması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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