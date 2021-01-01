İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisleri görünce boş sokakta oyun yapan köpek ilgi odağı oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisleri görünce boş sokakta oyun yapan köpek ilgi odağı oldu. Trafik polisinin köpeğe şefkati ise görenlerin içini ısıttı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu. Hükümet Meydanı'nda uygulama yapan polislerin yanına gelen bir sokak köpeği yol kenarına uzanarak oyun yaptı. Trafik polisinin köpeğe şefkati ise görenlerin içini ısıttı. Sevimli köpek bir süre polis ekiplerinin çevresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Soğuk havada polis memuruyla köpeğin görüntüleri büyük beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.