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Polisin şüphelendiği 4 yaya kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisin şüphesi üzerine yaya halindeyken durdurulan 4 gencin kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin şüphesi üzerine yaya halindeyken durdurulan 4 gencin kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi civarından ilçe merkezine doğru yaya halinde gelen 4 genç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında, Pakistan uyruklu kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı. Gözaltına alınan Pakistan uyruklu göçmen gençler, polis karakoluna götürüldü.

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