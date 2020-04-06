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Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi

Tekirdağ’da korona virüs salgını nedeniyle 155 Polis İmdat hattına gelen 4 yaşındaki Rıdvan için doğum günü pastası talebini geri çevirmeyen polis, pastayı alarak küçük çocuğun doğum gününü birlikte kutladı.

Tekirdağ'da korona virüs salgını nedeniyle 155 Polis İmdat hattına gelen 4 yaşındaki Rıdvan için doğum günü pastası talebini geri çevirmeyen polis, pastayı alarak küçük çocuğun doğum gününü birlikte kutladı.


Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan 4 yaşındaki Rıdvan'ın doğum günü olması nedeniyle 155 Polis İmdat telefonundan Rıdvan için pasta isteyen Düden ailesinin isteği geri çevrilmedi. Tekirdağ polisi, aldıkları pastanın mumlarını küçük Rıdvan'ın evinin önünde yaktı. Polisler, ellerinde pastayla içeri girerek Rıdvan'a doğum günü pastasının mumlarını üfletti. Polislerin pastayla doğum gününü kutladığı Rıdvan'ın gözlerindeki sevinç ise herkesi mutlu etti.

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