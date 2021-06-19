Polisten askere drone eğitimi

Doğu Aktolga Kışlası ve 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bulunan personele İHA ve Drone kullanımı eğitimi verildi. Söz konusu eğitimlerde İHA Drone saldırılarına yönelik koruma ile dronelar hakkında genel bilgi verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Personeli tarafından askeri personele eğitim düzenlendi. Tekirdağ Org. Doğu Aktolga Kışlası ve 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bulunan personele İHA ve drone kullanımı anlatıldı. Eğitimlerde İHA/Drone saldırılarına yönelik korunma yöntemleri ile genel bilgiler verildi.