İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten balıkçı avı

Tekirdağ merkezli 5 ilde, 3 sahil güvenlik personeli, 1 özel güvenlik görevlisi, 23 balıkçı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, aralarında sahil güvenlik görevlileri ile balıkçıların da olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.


Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığı, Tekirdağ merkezli 5 ilde 3 sahil güvenlik personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve yasa dışı avlanan 23 balıkçı hakkında gözaltı kararı verdi. Tekirdağ polisi haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 20'sini gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler av yasağı olan bölgede balık avlamak, yasak bölgede av yapabilmek için rüşvet vermek ve almak iddiaları ile suçlanıyor.


20 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.