Polisten kaçamayan sürücü: “Kovalamaca güzeldi”

Tekirdağ Çorlu'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü 2 kilometre süren kovalamaca sonrası ara sokaklarda yakalandı. Yaklaşık 5 bin lira para cezası kesilen sürücü, “Ehliyetim olmadığı için kaçtım ama kovalamaca güzeldi” diye konuştu.

Şeyh Sinan Mahallesi'nde polisin ‘dur' ihtarına uymayan seyir halindeki bir otomobil, izini kaybettirmek için gaza bastı. Çok sayıda ekibin peşinde düştüğü otomobil, ara sokaklara girdi. Kaçan otomobil, filmleri aratmayan kovalamacanın ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekibinin sıkı takibi sonucu Şehit Er Seyhan Yılmaz Sokak'ta yakalandı.

Otomobil kullanmak için sürücü belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücüye, tehlikeli araç kullanmak, araç üzerinde teknik değişiklik yapmak ve ehliyetsizlikten yaklaşık 5 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan, olay yerinde görüntü alan muhabir, “Neden kaçtınız” diye sorduğu sürücüden, “Ehliyetim yoktu, o yüzden kaçtım. Kovalamaca güzeldi 3 ekip birden etrafı sardı. Kaçamadık, etiket olduk" cevabını aldı.