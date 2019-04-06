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Polisten kaçan uyuşturucu tacirini bekçiler yakaladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin tespit edip peşine düştüğü uyuşturucu tacirini bekçiler yakaladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin tespit edip peşine düştüğü uyuşturucu tacirini bekçiler yakaladı.


Olay, merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Eskicami Ortacami Mahallesi Cengiz Topel Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Muratlı Caddesi'nde bir şahsın kimliğini sorduğu sırada zanlı, bulunduğu yerden Hükümet Caddesi istikametine kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs Muratlı Caddesi ile Hükümet Caddesi'nin kesiştiği yerde bekçi devriyesi ve polis ekiplerince yakalandı. M.A. isimli zanlının üzerinde kağıda sarılı vaziyette 15 adet kağıt paketlerde bonzai tabir edilen narkotik madde tespit edildi. Şhıs gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

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