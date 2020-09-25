İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten maske ve korona seferberliği

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis maske ve trafik denetimi yaptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis maske ve trafik denetimi yaptı. Maske takmayan sürücüler önce uyarıldı, sonra maske takması sağlandı. Uyarılara rağmen dinlemeyenlere ceza yazıldı.


Muratlı'da öğle saatlerinde asayiş ve trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülere maske ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin çoğunluğunun maske taktığı gözlemlendi. Polis tüm sürücüleri tek tek uyardı.


Muratlı'nın en işlek mevkilerinden Saat Meydanı'ndaki denetime trafik polisleri ve asayiş ekiplerinin yanı sıra; bekçiler de katıldı. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, sürücüleri tek tek durdurdu. Önce maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler, daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek; şüpheli kimselerin GBT sorgusunu da gerçekleştirdi.


Maskeyi herkesin takması gerektiğini dile getiren bazı sürücüler ve yolcular da polisleri tebrik ederek, denetimlerin sürmesini istedi.


Öte yandan, denetimlerin belirli aralıklarla gün boyu devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.