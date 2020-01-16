Polisten öğrencilere oyuncak

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi'nde 181 öğrencisi bulunan Necati İvaz Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam Sarılı, Emniyet Müdürü Kurtoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Çocuklarla bir süre sohbet eden heyet, daha sonra getirdikleri oyuncakları tek tek çocuklara hediye etti.

Kaymakam Sarılı, bundan sonra da buna benzer programların devam edeceğini kaydetti. Sarılı, zaman zaman anaokulu ziyaretleri yaparak minik öğrencilere polisi tanıyıp sevdirmek adına bir araya geldiklerini ve bundan sonra da aynı konu üzerinde duracaklarını belirterek, ''İlçemizde polisimizi tanıtmak ve sevdirmek adına anaokulu ve kreşlerimizi ziyaret ediyoruz. Burada polisi minik çocuklarımıza tanıtırken, onların polisten korkmak yerine polisi sevmesini sağlıyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca miniklere değişik hediyeler ve oyuncaklar da taktim ediyoruz” dedi.

Çocuklara oyuncak hediye eden Kaymakam Sarılı, benzer etkinlikleri daha önce de düzenlediklerini ve bundan sonra da düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.