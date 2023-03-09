Polisten şafak operasyonu

Eş zamanlı birçok adreste yapılan aramalarda silahlar ele geçirilirken, haklarında arama kararı olan üç şüphelide gözaltına alındı.

Çerkezköy'de uyuşturucu tacirlerinin mesken tuttuğu Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkiinde dün sabah saatlerinde şafak operasyonu gerçekleştirildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçeEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine bağlı yaklaşık 50 polisin katılımı ile alınan hakim kararıyla Küme evler mevkiinde sabahın ilk ışıklarında şafak operasyonu düzenlendi. Mahalledeki evlerde ve metruk mekanlarda yaklaşık iki saat süren aramalarda iki adet ruhsatsız tüfek ve bir tane silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan araması bulunan üç şüphelide gözaltına alındı.