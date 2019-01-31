Poşet kullanımının azalması file kursuna ilgiyi arttırdı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde 2015 yılında başlayan 'Torbanı Değiştir Geleceğini Değiştir' kampanyası kapsamında başlayan file örme kursuna ilgi, poşet kullanımının azalmasıyla birlikte artıyor.

2015 yılından beri bir yandan naylon poşetin kullanımını azaltmak amacıyla bilgilendirme ve ücretsiz bez poşet/file dağıtımı yapan Süleymanpaşa Belediyesi, Kent Konseyi ile birlikte başlattığı file örme kurslarına bir yenisini daha ekliyor.

Her salı ve cuma günü gerçekleşecek eğitimlerde Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Kızılözen kursiyerlere file örmeyi öğretecek.

Hüseyin Pehlivan Caddesi Destereciler İşhanı No:4 Kat:1'deki Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında gerçekleşecek eğitimler 5 Şubat Salı günü başlayacak. Kursa katılmak isteyenlerin başvuru ve detaylı bilgi için 08504505959 ve 05338101880 numaraları arayarak ya da Süleymanpaşa Kent Konseyi'ne giderek alabilecekleri kaydedildi.