Prof. Dr. Dinç: "Kutü'l-Amare, İngiliz tarihinde aldıkları en büyük yenilgiden biridir"

Tekirdağ'da, 1916 yılında Irak Cephesi'nde kazanılan Kut'ül-Amare Zaferi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanıyla ilgili “Cumhuriyetin 100. Yılında Kûtü'l-Amâre Zaferi” adlı konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş'ın gerçekleştirdiği konferansın konuşmacısı ise Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Dinç oldu.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "1916 yılında Irak Cephesi'nde kazanılan Kut'ül-Amare Zaferi, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanıdır. Kut'ül-Amare Zaferi bize yıllarca unutturulmaya çalışılan bir zaferdir. Çanakkale Zaferi'nden sonra kazandığımız en önemli zaferlerden bir tanesidir. Bize unutturulmaya çalışan bu zaferi bu tarz etkinliklerle biz de unutturmamak için çalışacağız. Şanlı tarihimizde yazılmış unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olan ve ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş da açılış konuşmasında, “Binlerce şehidimizin olduğu ve büyük acıların yaşandığı Kûtü'l-Amâre'yi şanlı bir geçmişin önemli bir simgesi olarak görüyorum. Tarihimizin unutmamamız gereken en önemli eşiklerinden biridir” diye konuştu.

"İngilizler tarafından kara bir sayfa olarak değerlendirilmektedir"

BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş ise Cumhuriyet'in 100. yılında Kûtü'l-Amâre Zaferi'ni anmanın önemine değinerek, "1916 yılında Irak Cephesi'nde İngilizlere karşı kazanılan Kûtü'l-Amâre Zaferi, İngilizler tarafından kara bir sayfa olarak değerlendirilmektedir. Bu zafer, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yazdığı büyük bir kahramanlık destanıdır ve Çanakkale Zaferi'nden sonra kazanmış olduğu ikinci büyük zaferdir” dedi.

Zaferli ilgili önemli bilgiler aktaran Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Dinç, Kûtü'l-Amâre mücadelesine kadar olan gelişmeleri özetleyerek, mücadelede yaşananları dinleyicilere aktardı. Prof. Dr. Dinç ayrıca, Kûtü'l-Amâre Zaferinin büyük bir zafer olduğuna değinerek, bu zaferin önemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"İngiliz tarihinde İngilizlerin aldığı en büyük üç yenilgiden biridir"

“Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'nden sonra kazanmış olduğu diğer büyük ve anlamlı zafer, Irak Cephesi'ndeki Kutü'l-Amare'dir. Bu zafer, 29 Nisan 1916'da kuşatılarak 4,5 aylık bir savaştan sonra 13 bin 300 kişilik İngiliz ordusunun esir alınmasıyla sonuçlanan bir zaferdir. Kutü'l-Amare yenilgisi, İngiliz tarihinde İngilizlerin aldığı en büyük üç yenilgiden biridir. Bu savaşta İngilizlerin en büyük asker kaybını verdi. 1916'dan itibaren 1950'lere kadar silahlı kuvvetler nezdinde her 29 Nisan günü ‘Kut Bayramı' olarak yâd edilen bu zafer, ne yazık ki o tarihten beri unutulmuş ya da unutturulmuş, tarihin tozlu sayfaları arasına terkedilmiştir.”