Prof. Dr. Murat: “Hidayet bir nasiptir ama bizlere düşen anlatmak, yaşamaktır"

Yakın dönemde gündemde olan "Deizm" konusunda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü işbirliğinde bir konferans düzenlendi.

NKÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen programa, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Çorlu İlçe Müftüsü Adem Gülmek, Çerkezköy İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, Saray İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, akademisyenler, üniversitemizin ve kurumların idari personel, öğrenciler ve Tekirdağlı ilgililer katıldı.

İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nedim Yektar'ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın sunuculuğunu ise veciz sunumuyla Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Bıyıkoğlu üstlendi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında fakültenin yapmış olduğu ve ileride yapılması planlanan etkinliklerine dair bilgiler verdi.

Sonrasında Rektör Prof. Dr. Sedat Murat da bir selamlama konuşmasında bulundu. Prof. Dr. Sedat Murat, konuşmasında “Hidayet bir nasiptir ama bu nasip konusunda bizlere düşen mutlaka görevler vardır; yani tebliğ etmek, anlatmak, yaşamak önemlidir” diyerek düzenlenen programın önemine vurgu yaptı.

Ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, “Bir İnanç Sapması Olarak Deizm” konulu konferans verdi. Prof. Dr, Gündüz, “Deizm, dini argümanların anlamsız olduğunu iddia ederek dine dayalı bütün kurumları reddediyor, dolayısıyla ibadeti reddediyor” dedi.

Daha sonra Deizm'in felsefesinin tarihsel gelişimini anlatan ve konuşmasının sonunda sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulunan Prof. Dr. Şinasi Gündüz, “Din ve Müslüman kimliği dinin temel kaynaklarından hareketle anlaşılmalı ve öğretilmelidir. Müslümanlar olarak inandığımız değerlerden hareketle bir duruş sergilemek çok önemlidir. İtikat ve ibadet yanında güzel ahlakın da dinin temel değeri olduğunun farkında olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ve Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Prof. Dr. Sinasi Gündüz'e günün anısına öğrenciler tarafından yapılan rölyef tablo takdiminde bulundular.

Programın ardından Prof. Dr. Sinasi Gündüz, Rektörlük Konferans Salonunda okurları için kitaplarını imzaladı.