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PTT binasına giren kargayı uçarken yakaladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde PTT Merkez Müdürlüğü binasına giren karga korkuttu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde PTT Merkez Müdürlüğü binasına giren karga korkuttu. Bir süre dışarıya çıkarılamayan kargayı, PTT çalışanı uçarken yakalayarak dışarı saldı.


PTT Malkara Merkez Müdürlüğünün ana giriş kapısından içeriye bir karga girdi. O sırada içeride bulunan vatandaşlar ve PTT görevlileri, kargayı görünce şaşkına döndü. Bir süre içeride kalan karga, dışarıya çıkarılamadı. Korkutan anların ardından PTT çalışanı İbrahim Gündoğan, kargayı bina içinde uçarken yakalayıp dışarıya saldı.

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