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Rahatlığın böylesi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir araçta yolculuk yapan kişinin, ayaklarını camdan dışarı çıkarıp seyahat etmesi, görenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir araçta yolculuk yapan kişinin, ayaklarını camdan dışarı çıkarıp seyahat etmesi, görenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu.


Kapaklı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olay, görenleri gülümsetti. Cadde üzerinde seyreden bir araçtaki yolcu, rahat hissetmek için ayaklarını otomobilin penceresinden dışarı uzattı. Bu şekilde seyahat eden yolcu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüleri görenler ise ‘rahatlığın böylesi' yorumunu yaptı.

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