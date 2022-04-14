Ramazan ayında gıda denetimleri sıklaştırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ramazan ayı çerçevesinde gıda denetimleri sıklaştırıldı.

Muratlı'da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri ile büyük marketlerin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırıldı. Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı ve beraberindeki gıda kontrol görevlileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine gerçekleştirilen denetimlerde amacın halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak olduğuna işaret etti.

Ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kayıt veya onay numarasının olup olmadığı, tavsiye dilen tüketim tarihleri ile son tüketim tarihleri, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, tüketiciyi yanıltıcı beyanların olup olmadığı gibi gıda güvenliği ve insan sağlığına yönelik kriterler ile Covid-19 pandemi kurallarına uyulup uyulmadığı konularında da titizlikle kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.