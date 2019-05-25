Ramazan Sokağı'nda 'Kültür ve Sanat' dolu bir gece

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediyece kurulan Ramazan Sokağı, düzenlenen Kültür ve Sanat Şöleniyle renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için kurulan Ramazan Sokağı, yine türlü eğlencelerin adresi oldu. İftardan sonra düzenlenen Kültür ve Sanat Şöleni'nde halk oyunları ekiplerinin gösterileri sergilenirken, Kent Konseyi Korosunca seslendirilen türkülerle kulakların pası silindi. Şölene Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

"Kardeşliği ve dostluğu sergilemeye çalışıyoruz''

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, açılış konuşmasını Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin yaptı. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Çetin, "Manevi duyguların yaşandığı bir dönemde, bu Ramazan ayında kardeşliği dostluğu ve paylaşmayı 20–25 gündür burada sergilemeye çalışıyoruz. Eğer bir yanlışımız varsa, bu programı ilk kez yaptığımız için kusurlarımızın affedilmesini rica ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda bunlardan çok daha iyi programları sizlerle paylaşacağız. Bu düşüncelerle bu akşam burada gösterilerini sergileyecek tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel günlerde yaşamak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Başkan Çetin'in selamlama konuşmalarının ardından Kapaklı Kent Konseyi Türk Halk Müziği Korosu sahnedeki yerini aldı. Geçmişe döndüren türküleriyle kulakların pasını silen koro, birçok yöreden halk türkülerini seslendirdi. Ardından gece halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti. Etkileyici dans figürleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan halk oyunları ekipleri, büyük alkış topladı.