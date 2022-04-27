Ramazan'da gıda denetimi devam ediyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ramazan ayında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verildi.

Özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek, tüm gıda işletmelerinde denetimler arttırıldı. Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması için Muratlı'da faaliyet gösteren, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Son olarak gün içerisinde ilçedeki fırınlar denetlenirken, Muratlı Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı ve beraberindeki gıda kontrol görevlileri ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine gerçekleştirilen denetimlerde amacın halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak olduğuna işaret etti.

Toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceği bildirildi.