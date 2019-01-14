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Refüje çarpan otomobil takla attı : 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Malkara-Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil taklalar atarken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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