Refüje çarpan otomobil takla attı : 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Malkara-Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil taklalar atarken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.