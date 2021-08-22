Rehberler Trakya'yı geziyor

İstanbul'dan gelen 20 rehberin Edirne ve Kırklareli'den sonraki durağı Tekirdağ oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Trakya'dq turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla oluşturulan, "Mimar Sinan Rotası ve Trakya Bağ Rotası" programı çerçevesinde, İstanbul'dan 20 rehber, Tekirdağ'a gelerek, şehri gezdi. Edirne ve Kırklareli'den sonraki durakları Tekirdağ olan rehberler kentin potansiyeline hayran kaldı.

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, gezi ile alakalı yaptığı açıklamada, Mimar Sinan ve Trakya'nın diğer güzelliklerinin rehberlerin iyi tanıdığı kültür ve doğa varlıkları olduğunu ifade ederek, Trakya'nın güzelliklerini bir turizm güzergahı haline getirmenin bir sanat olduğunu söyledi. Rehberler olarak 3 gün içerisinde yapmaya çalıştıkları şeyin buralara yerli ve yabancı turistleri getirerek buraya katma değer kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Bornovalı, "Trakya Kalkınma Ajansının da bu konuda rehberlere öncülük etmesi çok önemli" diyerek açıklamasını noktaladı.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi de, "Önemli turizm noktalarının rehberlere gösterilmesi Trakya'nın turizmine katkı sunacaktır. Rehberler Trakya bağ rotasını çok beğendiler. Bağ rotalarının ilgi çekici olduğunu ve bölgeye turist çekeceğini söylediler. Bizde rehberlerden bu konuda destek bekliyoruz. Bu tür organizasyonları devam ettirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.