Rektör öğrencilere çorba dağıttı

00 ile 24.00 arasında üniversite tarafından öğrencilere sıcak çorba ikramına başlandı. Öğrencilere yönelik gerçekleşen tanıtım etkinliğinde ilk ikramı Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin yaptı.

Akademik ve idari personelin de hazır bulunduğu etkinlikte Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker eşlik etti.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp sunulan çorba, öğrenciler tarafından da beğenildi. Öğrenciler yıl sonu sınav döneminde gece geç saatlerde sıcak çorba ikramı yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Rektör Şahin çorba ikramından sonra öğrencilerle dertleşti, onların sıkıntılarını dinleyerek, “Açık yüreklilikle söylüyorum, biz burada sizler için varız. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı elimizden geldiğince hızlı çözmeye çalışacağız” dedi.