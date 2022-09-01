Restoranda korkutan yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranda yangın çıktı.

Çorlu-Çerkezköy yolunun Ergene Velimeşe OSB Mahallesi mevkiinde bulunan bir AVM'deki restoranda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki kişilerin patlama sesleri duyması üzerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Patlama ihtimaline karşı İtfaiye ekipleri, mutfaktaki LPG tüplerini boş alana çıkardı.

Yangın nedeniyle restorana ait mutfakta maddi hasar meydana geldi.