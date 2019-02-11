Rodostoşah Uluslararası GM ve WGM Satranç Turnuvaları başladı

Tekirdağ'da Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvaları, bir otelde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törende konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Satranç Federasyonu Etkinlikler Komisyonu Başkanı Özgür Solakoğlu, “Aynı anda iki turnuvayı yapıyor olmak gerçekten çok önemli. Birisi büyük usta, diğeri de kadın büyük usta turnuvası. Türkiye'nin yarınlarına ışık tutacak satranççılarımız burada mücadele edecekler" dedi.

“Hem türkiye hem de dünyadan tüm maçlar aynı anda izlenebilecek”

Turnuva boyunca tüm maçların internetten canlı yayınlanacağını açıklayan Solakoğlu, “Uluslararası ustamız Can Arduman video canlı yayını ile tüm maçları Tarık Serbest ve Deniz Arman ile birlikte yorumlayacak. Hem Türkiye hem de dünyadan tüm maçlar aynı anda izlenebilecek” diye konuştu.

“Yaptığımız yarışmalarda genç yetenekleri ustalar ile birlikte geleceğe taşımaya çalışıyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Berkay Çakır ise, “Bizler Rodostoşah markamıza çok önem veriyoruz. Rodostoşah'ın böyle bir güzelliği var. Biz yaptığımız yarışmalarda genç yetenekleri ustalar ile birlikte geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bunda da federasyonumuzun katkısı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Berkay Çakır ve Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu ilk hamleyi birlikte yaparak turnuvayı başlattı.

Turnuvalarda kimler mücadele edecek?

Rodostoşah Uluslararası GM ve WGM Satranç Turnuvaları'nda müsabakalar eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. GM Turnuvası'nda Türk sporcuların yer alacağı Beyaz Takım'da IM Cem Kaan Gökerkan, FM Kayra Kamer, FM Deniz Özen, IM Işık Can, FM Ekin Barış Özenir yer alırken; Mavi Takım ise GM Dejan Pikula, IM Milos Stankovic, GM Borko Lajthajm, GM Ulvi Bajarani ve GM Orazly Annageldyev'den oluşacak. WGM Turnuvası'nda Türk sporcuların yer alacağı Kırmızı Takım WFM Sıla Çağlar, Buse Naz Koçyiğit, WFM Esma Doğa Duran, Çisel Anaçoğlu, WCM Defne Sade'den oluşurken, Pembe Takım'da ise IM Danylo Shkuran, IM Dejan Brankovic, WGM Jovana Eric, WGM Aleksandra Dimitrijevic ve FM Olexandr Prohorov yarışacak.