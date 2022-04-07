Roman haftasında rengarenk kutlama

Tekirdağ'da Roman Haftası kutlamaları renkli anlara sahne oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde “8 Nisan Roman Haftası” sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilçede yer alan 13 Kasım ve Aydoğdu İlköğretim okullarında düzenlenen organizasyonda öğrencilere ağız, diş ve genel sağlık taraması yapılırken okul bahçelerinde ise duvar boyama, resim, dans gibi etkinlikler ile kurulan oyun parkurlarında çeşitli yarışmalar yapıldı. Düzenlenen organizasyonda çocuklar gönüllerinde eğlendi.

Düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve yardımcılarının yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.