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Ruhsatsız tabancayla gezinirken polise yakalandılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, sokakta gezen 2 kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada, sokakta gezen 2 kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Hıdırağa (Kore) Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda M.S.'nın (35) üzerinde ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, S.S.'nin (31) üzerinde de ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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