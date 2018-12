Rus piyanist Tekirdağ'da konser verdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay'ın adı verilen Piyano Günleri, Rus piyanist Sofja Gülbadamova'nın muhteşem resitali ile sona erdi.

Etkinliğin ilk gününde Gülsin Onay ve keman virtüözü Alexander Markov sahne almış ve salonu hıncahınç dolduran Tekirdağlı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmışlardı. İkilinin konseri dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

İkinci gün, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türk piyano eserlerinin sayısını arttırmak ve sanatçıları üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Piyano Beste Yarışması'nın final gecesine ev sahipliği yapmıştı. Finale kalan beş beste, Türkiye'nin en önemli piyano sanatçıları ve bestecileri tarafından değerlendirilerek eserlere ödülleri verilmişti.

Üçüncü gecenin konuğu Burçin Büke olmuş ve dünya literatüründen eserlerle kendi bestelerinin yer aldığı muhteşem bir repertuvarla dinleyicileri mest etmişti.

Dördüncü günün konuğu ise piyano duayeni, dünyanın yaşayan en önemli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Pierre Reach Tekirdağlı sanatseverlerle buluşmuştu. Reach, Schubert, Chopin, Liszt ve Schumann'ın eserlerinden oluşan repertuvarı ile büyük beğeni toplamıştı.

Beşinci gecede sahnede yine Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden biri olan Gökhan Aybulus sahne almıştı.

Son günün performansı Sofja Gülbadamova'dan

6 gün süren Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri etkinliğinin son konuğu; dünya çapında birçok yarışmada birincilikler elde etmiş ve dünyanın en prestijli festivallerinde sahne almış Rus piyano sanatçısı Sofja Gülbadamova oldu. Sanatçı yaklaşık bir buçuk saatlik performansı ile Tekirdağlı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Yakın dönem bestecilerin eserlerini seslendirdi

Gülbadamova, konserinin ilk bölümünde Ahmed Adnan Saygun'un İnci'nin Kitabı isimli eserinin I-İnci, VI-Ninni ve VII-Rüya bölümlerini, Edvard Grieg'e ait Şiirsel Manzaralar Op.3 No.1 ve Eski Üslupta Süit Op.40 (Holberg-Suite) eserinin Praeludium, Sarabande, Gavotte, Air ve Rigaudon bölümlerini ve Ernst von Dohnnyi'nin Eski Üslupta Süit Op. 24'ünün Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet ve Gigue bölümlerini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde Johannes Brahms'ın Handel'in Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler ve Füg Op.24'ünü icra eden sanatçı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Piyano Sanatçısı Gülsin Onay birlikte sahneye gelerek Sofja Gülbadamova'yı performansından ötürü kutladılar.

"Süleymanpaşa'ya bir konser sahnesi kazandıracağız"

Başkan Eşkinat sanatçıya çiçek takdim ederek Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri'nin kapanış konuşmasını da gerçekleştirdi. Eşkinat, "Değerli sanatçımıza bu güzel resital için teşekkür ediyorum. Ayrıca onur konuğumuz olan ve dört yıldır bu organizasyonu birlikte yürüttüğümüz, fahri hemşehrimiz Gülsin Onay'a özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için Süleymanpaşa'da uygun bir sahne olmaması bizim de eksikliğimizdir. Burada sizlerin huzurunda Gülsin Onay'a yakışır bir konser sahnesi yapmaya söz veriyorum" diye konuştu.

Onay, Piyano Günleri'nde emeği geçenlere teşekkür etti

Eşkinat'ın ardından söz alan Gülsin Onay da Süleymanpaşa'da her yıl kendi adına düzenlenen etkinlikten duyduğu mutluluğu yineleyerek, "Burada olmak bana her yıl daha büyük bir mutluluk veriyor. Önümüzdeki yıllarda yine birlikte olabilmek ümidiyle sizlere şimdilik veda ediyoruz. Bu organizasyonda emeği bulunan başta çok değerli Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Her gece burada bizlerle olan siz değerli seyircilerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gülbadamova, kapanış konuşmalarının ardından yeniden sahneye gelerek bis parçasını seslendirdi. Gülbadamova'nın son notaları ile birlikte 6 gün süren ve Süleymanpaşa'yı sanatla bezeyen Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri, hafızalarda unutulmaz anılar bırakarak sona erdi.