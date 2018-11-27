Ruşen Güneş Caddesi'nde tamamlanan çalışmalar incelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Süleymanpaşa ilçesi Ruşen Güneş Caddesi'nde tamamlanan yol, tretuvar ve kanal çalışmalarını inceledi.

Ruşen Güneş Caddesi'ndeki çalışmaların tümüyle tamamlandığını ifade eden Başkan Kadir Albayrak, "Süleymanpaşa ilçemiz Ruşen Güneş Caddesinde Büyükşehir Belediyemizce sürdürülen yol, tretuvar ve kanal çalışmalarımız tümüyle tamamlanmıştır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.