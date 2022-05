Rusya ve Ukraynalı turistlere ilişkin açıklama: “Bugün bakanlığımız 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor”

Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Demircan, Rusya ve Ukraynalı turistlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün bakanlığımız 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, önce AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını sonrasında ise Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan, ziyarette gazetecilerin Rusya ve Ukraynalı turistlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Yardımcısı Demircan buradaki açıklamasında, “Yani Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan ciddi bir pay alıyordu. Ancak turizm trendlerimize baktığımızda, hep çok değişik olaylarla karşı karşıya kalmışızdır. Başka başka krizler oluşmuştur. Burada temel hedefimiz hep şudur, pazarları çeşitlendirmek ve her bölgeden her ülkeden turist getirme gayreti içerisinde olmak. Bugün bakanlığımız 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor. Bunu çeşitlendirmeye gayret ediyor. Her ülkenin beklentileri insanların gitmek istediği turizm türünde de değişiklikler var. Mesela bugün burada doğa turizmi ile ilgili bir fuarında açılışına katılacağız. Biz bir yandan ülkeleri çeşitlendirmeye diğer yandan da kendi içimizdeki turizmi çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz. Pandemi bütün dünyada bir sıkıntı oluşturdu. Ama kendi dinamiğimizle, turizmcilerimizin çalışmaları ile yerine başka bir şey de koyabildik. Daralmalar zaman zaman başka fırsatlarında habercisi olabiliyor. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği misyonla sahada bütün ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak gibi bir hedefimiz var. Bunun da netice vereceğini görüyoruz ve hissediyoruz. Elbette bir akış azalması varsa o ülkelerdeki zemini genişlemekte bizim vazifemiz onu da sayın bakanımızın liderliğinde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” dedi.