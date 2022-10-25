Sabah işe gelince şoke oldular

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne arabasıyla giden bir vatandaş, yol sandığı avluya girince arabasıyla zemine çöktü. Sabah saatlerinde işe gelen personel ise gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün gece Büyükşehir Belediyesi binasına giden bir vatandaş arabasıyla yol zannettiği belediye avlusuna girdi. Bir süre ilerleyen otomobil bir anda zemine çökerek mahsur kaldı.

İşe gelenler şoke oldu

Sabah saatlerinde işe gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, binanın önündeki avluda gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Sabah saatlerinde olay yerine vinç çağrılmasıyla zemine çöken otomobili kurtarma çalışması başlatıldı.

Otomobilin çökmesi sonucu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde daha çok yayaların kullandığı avlu kesiminde hasar meydana geldi.