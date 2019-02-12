Sağanak yağış İstanbul - Çanakkale yolunda trafiği olumsuz etkiledi

Tekirdağ Malkara'da şiddetli sağanak yağış, İstanbul'dan Çanakkale yönüne giden sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokağa çıkan vatandaşlar, yağıştan nasibini aldı.

Tekirdağ'dan ve Keşan'dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yan yolda suyla kaplanan zeminde arıza yapan şehiriçi yolcu minibüsü de yolda kaldı.

İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.

Yolda kalan minibüs çekici tarafından kaldırılmasının ardından yan yol yeniden trafiğe açıldı.