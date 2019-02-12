İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağış İstanbul - Çanakkale yolunda trafiği olumsuz etkiledi

Tekirdağ Malkara’da şiddetli sağanak yağış, İstanbul’dan Çanakkale yönüne giden sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ Malkara'da şiddetli sağanak yağış, İstanbul'dan Çanakkale yönüne giden sürücülere zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokağa çıkan vatandaşlar, yağıştan nasibini aldı.


Tekirdağ'dan ve Keşan'dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yan yolda suyla kaplanan zeminde arıza yapan şehiriçi yolcu minibüsü de yolda kaldı.


İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.


Yolda kalan minibüs çekici tarafından kaldırılmasının ardından yan yol yeniden trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.